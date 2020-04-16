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فن

من الكواليس حمدى الميرغني يروج لمسلسله "اتنين في الصندوق" لرمضان 2020

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:42 م
حمدى واوس اوس
حمدى واوس اوس
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محمد بدران - اسماء الحسينى
شارك الفنان حمدى الميرغني صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وهى من كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق " والمقرر عرضه في رمضان المقبل. 


مُسلسل "2 في الصندوق"، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهم للأبد بظهور والدهم الحقيقي مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.


المُسلسل الذي كتبه لؤي السيد، وأخرجه محمد مصطفي. تم تصوير جانب من أحداثه ببعض المدن المغربية، وهو ويُشارك في بطولته مع حمدي الميرغني، و"أس أس"، كل من صلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وحجاج عبد العظيم، ومحمود البزاوي، وإنتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم مُصطفي قمر، ومحمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن وآخرين.
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