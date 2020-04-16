AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف المسئولين بإزالة الإشغالات وفض التجمعات بسوق المعهد الديني

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:20 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يكلف المسئولين بإزالة الإشغالات
Advertisements
أحمد عبد العزيز
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المسئولين، بشن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية وأماكن التجمعات، وذلك استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لتحجيم انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة. 

وفي ضوء ذلك شن حي ثان المنتزة، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة، والدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، حملة إزالة مكبرة، تم خلالها رفع الإشغالات المتواجدة بحرم الطريق العام بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي ، وتم فض التجمعات الخاصة بالباعة الجائلين، وفتح الطريق أمام المارة. 

 وتم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع لعدم الإضرار بالصحة العامة، ولمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد،  وتم رفع المخلفات التي نتجت عن إزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشارع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يوجه بفض سوق الحكمة بطنطا من الباعة الجائلين.. صور

إزالة عربات الطعام والباعة بكورنيش الإسكندرية لمنع انتشار كورونا.. صور

إخلاء منطقة بئر مسعود بالإسكندرية لمواجهة انتشار كورونا.. صور

حارسها تسبب في حجرها.. عزل أول عمارة سكنية بالعصافرة..شاهد

لمواجهة كورونا.. تفريق الباعة الجائلين من شارع البوستة بالزقازيق

ترشيحاتنا

كورونا يصل آخر محافظة في السعودية | تفاصيل

الوزراء: مسموح للسيارات الخاصة التنقل يوم شم النسيم للثامنة مساء

الأول كارثي.. 3 أسباب وراء ارتفاع وفيات كورونا في مصر واقترابها من 200 حالة

بعد نجاح تجربته لعلاج مرضى كورونا.. هل تصدق نبوءة الطبيب الفرنسي بموعد انتهاء الفيروس

رئيس الوزراء: وقف كافة وسائل النقل والمترو والقطارات يوم الاثنين

مجلس الوزراء: الأحد المقبل يوم عمل طبيعي للجهات الحكومية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. طليقة ماجد المصري على البحر في ذكريات صيف

بملابس غريبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

بدون ماكياج.. يسرا اللوزى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة