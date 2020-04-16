وفاة معلق المصارعة الأسطوري هوارد فينكل عن 69 عاماً.. والسبب مجهول

أعلنت مؤسسة "WWE" أو "المصارعة العالمية الترفيهية" الأمريكية المتخصصة في مجال الترفيه الرياضي والتي تتعامل بشكل أساسي مع مصارعة المحترفين، الخميس، عن وفاة المذيع ومعلق المصارعة الأسطوري "هوارد فينكل" عن عمر يناهز 69 عامًا، ولم يتم الكشف عن سبب وفاته، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.





وكان "فينكل"، وهو في الأساس من ولاية "نيو جيرسي" الأمريكية، قد انضم لأول مرة إلى الاتحاد العالمي للمصارعة، الذي كان يديره "فينس ماكماهون الأب" في عام 1975.





يذكر أن "فينكل" عمل مذيع في حلبات المصارعة بدوام كامل لأكثر من عقدين من الزمان؛ وفي عام 2009، تم إدخاله "WWE Hall of Fame" أو قاعة مشاهير "WWE".





وفي أعقاب الإعلان عن خبر وفاته، نعى عدد من رموز عالم المصارعة المذيع الراحل؛ ومن بينهم "ستيفاني مكمان" المصارعة الأمريكية السابقة التي كتبت قائلة إنه: "خلال أسبوع صعب بالفعل بالنسبة لعائلة WWE، خسرنا اليوم أول موظف لدينا على الإطلاق وعضو قاعة مشاهير WWE هوارد فينكل".



