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مرأة

بفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وأطلت بها سلمى أبو ضيف، بفستان أنيق وناعم باللون الاسود ، مكشوف الأكتاف وذات فتحة من الأمام وهو ما كشف عن الناتو.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سلمى أبو ضيف فى الماكياج على اللون البني للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البنى البسيط.

كما اختارت تسريحة بسيطة لشعرها الأسود القصير الذى يتناسب مع إطلالتها الساحرة.

ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع حلق ناعم باللون الفضى لإكمال إطلالتها.
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A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on

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