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تعليم

زراعة عين شمس توزع الماسكات والمواد المطهرة على العاملين

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:08 م
عميد كلية زراعة
عميد كلية زراعة
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حسام الفقي
قامت كلية زراعة جامعة عين شمس تحت أشرف الدكتور أحمد جلال عميد الكلية على توزيع الكمامات الواقية على العاملين حرصًا على سلامتهم في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وجدير بالذكر أن كلية الزراعة قامت بتوزيع مطهرات ومعقمات وجونتيات على كل الإدارات والأقسام بها فضلًا عن أن الكلية كان لها السبق في إنتاج هذه المطهرات والمعلمات  داخل معاملها وتوزيعها .



ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية لكلية الزراعة جامعة عين شمس والحفاظ على بيئة آمنة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد فكانت مبادرة   الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بتطهير وتعقيم المباني والمنشآت المحيطة بالكلية بشبرا الخيمة وبناء على ذلك تم إهداء مواد التطهير والتعقيم إلى قسم أول شبرا الخيمة ووحدة الحماية المدنية وكنيسة مار جرجس المطرانية بشبرا الخيمة ومعهد الأراضي القاحلة..
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