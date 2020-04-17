زراعة عين شمس توزع الماسكات والمواد المطهرة على العاملين

قامت كلية زراعة جامعة عين شمس تحت أشرف الدكتور أحمد جلال عميد الكلية على توزيع الكمامات الواقية على العاملين حرصًا على سلامتهم في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد





وجدير بالذكر أن كلية الزراعة قامت بتوزيع مطهرات ومعقمات وجونتيات على كل الإدارات والأقسام بها فضلًا عن أن الكلية كان لها السبق في إنتاج هذه المطهرات والمعلمات داخل معاملها وتوزيعها .











