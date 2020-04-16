بالأسماء.. طلاب جامعة عين شمس يواصلون حصد جوائز مهرجان إبداع

واصل طلاب جامعة عين شمس تفوقهم في مسابقات مهرجان إبداع، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات في عدد من المجالات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.







وحصدت الجامعة المركز الأول في الإنشاد الديني الفردي، والذي فاز به الطالب مصطفى محمود الشافعي بكلية التربية النوعية بجائزة قدرها ٢٠ ألف جنيه. بالإضافة إلى المركز الثالث في الإنشاد الديني الجماعي بجائزة قدرها ١٥ألف جنيه.





وضم الفريق الطلاب (محمد خالد عبدالسميع، محمد حمدى محمد، خالد أحمد نور الدين ، مصطفى عبد العظيم مصطفى ، محمود صابر عبدالمنعم بكلية التجارة، يوسف عصام محمد بكلية الحقوق ، عمرخالد سيدعبدالله بكلية الزراعة) كما حصدت الجامعة المركز الثاني في مجال كتابة الرواية بفوز الطالبة شهدان عصام عبد المجيد بكلية الآداب بجائزة قدرها ١٨ ألف جنيه. وفي مجال شعر العامية فازت الطالبة نهال جمال كامل إبراهيم الطالبة بكلية البنات بالمركز الأول بجائزة قدرها ٢٠ ألف جنيه.





كما حصد فريق الفنون الشعبية المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بجائزة قدرها ٦٣ ألف جنيه، ضم الفريق كل من الطلاب (هيثم محمد علي حسين ، يوسف محمد عبد المجيد ، الطلاب ، مهاب محمد خديوي موسى الطلاب بكلية الزراعة، رغدة سامى محمد عبد الحليم ، حبية يوسف على محمود سليمان ، دينا أشرف محمد سيد ، تقى سعيد عبد الله إسماعيل، هند جمال محمود البنا ، لما وليد قاسم عبد الوهاب أحمد ، أحمد محمد أنور عبد الكريم، مريم جبريل منصور على الطلاب بكلية الآداب ، والطلاب أحمد سراج الدين محفوظ عبد الباقي ، محمد نزيه رفاعي محمد حسن،محمد خالد محمد بحيري، كرستيان رزق نتيج عزيز، نورهان فتحي عبد الجواد السيد الطلاب بكلية التجارة ، عمار عاطف طعيمة محمد ستين بكلية الحاسبات و المعلومات).





كما فاز الكابتن حسام المنسي بجائزة قدرها ٥ آلاف جنيه كأفضل مدرب فنون شعبية. هذا إلي جانب فوز الجامعة بالمراكز الأولى في الإبداع العلمي و العزف و الموسيقى، فضلا عن المركز الثالث في النحت ، وبذلك يبلغ مجموع جوائز طلاب جامعة عين شمس حتى الآن ٢٩٤ ألف جنيه، وذلك لحين إعلان نتائج مسابقات المسرح والأفلام القصيرة.



