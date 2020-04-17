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فن

إصابة أبناء إعلامية شهيرة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:35 ص
نادية بساط
نادية بساط
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شروق ابراهيم
كشفت الإعلامية اللبنانية نادية بساط عن إصابة أبنائها تمارا وعاطف بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعهما لتحاليل طيبة فور عودتهما من العاصمة الفرنسية باريس الى لبنان منذ أيام.

وقالت نادية بساط إنها شعرت بالصدمة عندنا علمت بنتيجة تحليل الإيجابية لابنائها الذين تم عزلهم في المنزل لمدة ١٤ يوما بعد مرورهم بمستشفى رفيق الحريري.

وتحدث عاطف وتمارا في مداخلة مع قناة الحدث الإخبارية من داخل العزل المنزلي لافتين الى انهما لم يرا والدتهما منذ ٦ أشهر ويتواصلان هذه الفترة عن طريق فيديو كول.

وقالت تمارا ابنة نادية بساط إنها لم تظهر عليها من اعراض فيروس كورونا سوى التهاب في الحلق ولم ترتفع درجة حرارتها.
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