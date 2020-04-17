مجدي نزيه يبكي على الهواء وهو يروي موقفا مؤثرا مع زوجته.. شاهد

بكى الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، أثناء روايته لموقف مؤثر جمع بينه وبين زوجته على الهواء.





وقال "مجدي نزيه" خلال لقائه على قناة "المحور" إن الرجل عليه أن يهتم بزوجته خاصة أنها رأت الموت بعينها أثناء الولادة، وهذا ما فعله مع زوجته أثناء عودتها الي البيت وقام بتنظيف كل متعلقاتها ومساعدتها لان هذا ما يطلق عليه الرجولة وتصرف صحيح من الزوج.





وأوضح رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، أن الزواج أكبر مشروع في حياة الإنسان ومبنى على العطاء، ولكن للأسف كثير من الناس يقدمون على الزواج بالطريقة الخاطئة رغم ان المحبة تستر كل شيئ.





وأشار إلى انه لابد من استغلال أزمة كورونا والجلوس في المنزل ويكون هناك مشاركة بين الزوج والزوجة في أعمال البيت، متابعا :"الراجل اللي يقول ممشي مراته على عجين متلخبطوش ميبقاش راجل".