AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

السعودية تقدم 500 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:00 ص
السعودية تقدم 500
السعودية تقدم 500 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا
Advertisements
وكالات
أعلنت السعودية، والتي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 مساهمتها بتقديم 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.

ويأتي هذا التبرع تلبية لالتزام المملكة بما تم الاتفاق عليه خلال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين والتي دعى إليها وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الشهر الماضي. حيث التزم قادة المجموعة بتقديم الدعم اللازم لتمويل المنظمات والبرامج الدولية المرتبطة بمواجهة الجائحة.

وستخصص المملكة مبلغ 150 مليون دولار أمريكي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومبلغ 150 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومبلغ 200 مليون دولار أمريكي للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.


كما جددت المملكة دعوتها لكافة الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، حيث تقدر هذه الفجوة بأكثر من 8 مليار دولار أمريكي وفقًا لمجلس رصد الاستعداد العالمي.

هذا وستواصل مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، العمل بصورة جماعية وفورية لمواجهة الآثار العالمية الناجمة عن هذه الجائحة، وستواصل تنفيذ التدابير ذات العلاقة في مختلف مسارات عمل مجموعة العشرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجمعية السعودية للاقتصاد: المملكة تحبط 400 مليون محاولة اتصال خبيث مدمر شهريا

قادة قمة العشرين يتفقون على ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي

مصر تعلن تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا.. وقادة العشرين يتعهدون بضخ 5 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صورة ظهرت خلف خادم الحرمين في قمة الـ20 الافتراضية.. ما دلالتها؟

رابطة العالم الإسلامى تعلق على قمة العشرين في السعودية

ترامب يغلق باب تمويل منظمة الصحة العالمية.. ردود فعل دولية غاضبة من الرئيس الأمريكي.. الأمم المتحدة: وقت غير مناسب.. روسيا: عازمون على دعمها لمواجهة كورونا.. والصين تدعو واشنطن للوفاء بالتزاماتها

ترشيحاتنا

شكوى لـ الفيفا.. أول رد فعل من النقاز عقب تصريحات مرتضى منصور المسيئة

هجوم ناري من عمر هاشم على يوسف زيدان: كان عليه أن يعود إلى علماء الدين قبل الإفتاء بدون علم

بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات

هل يجوز أداء صلاة الجنازة بعد الدفن لمن فاتته؟.. لجنة الفتوى تجيب

الأرصاد: أمطار خفيفة على عدة مناطق بالبلاد اليوم.. ونشاط للرياح

بملابس كاجوال .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يفسد اليوم العالمي لضرب الكف.. وفيلم شهير تنبأ بالمشهد الحالي| HighFive#

بملابس كاجوال .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

تعرف على شكل نيسان إكس تريل 2021 الجديدة كليا .. صور