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أخبار البلد

بسبب الكورونا.. داليا البحيرى: عملت كشرى وبسبوسة مع إنى مبدخلش المطبخ

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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صدي البلد
قالت النجمة داليا البحيرى، إنها ستقضى عيد شم النسيم فى البيت، كعادة معظم المصريين.

واضافت البحيري، "بقالى 36 يوم ماشوفتش والدى ووالدتى، وهيجولى يوم شم النسيم، وهنطبق معاير الوقاية، ونقعد بعيد عن بعض وفى مكان مفتوح، مع إنى مستغربة مش عارفه ازاى أشوف بابا وماما وماعرفش أحضنهم.

 وتابعت داليا خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، "كورونا جاية تربينا من جديد.. فى ناس اكتشفوا عائلتهم وولادهم.. انا شخصيا ماكنتش بدخل المطبخ خالص، وبقيت مستمتعة أنى بدخل، وعملت كشرى وفراخ فى الفرن وبسبوسة".

واضافت البحيري، ان هذا العام أظهر مع الزعيم عادل إمام فى مسلسل "فلانتينو"، إخراج رامى إمام، ومعنا مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، وأتمنى أكون عند حسن ظن الناس، وأنيهنا التصوير شهر 12، وأجسد دور بنت بسيطة من طنطا، وأنا أصولى من طنطا، وتركيبة الدور مختلفة.

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