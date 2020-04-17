AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السعودي يحذر لاعبيه من التعامل مع الإعلام

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
حذرت إدارة نادي الاتحاد السعودي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من الإدلاء بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، أو عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بإذن من إدارة النادي، مع تطبيق اللائحة الداخلية على كل من يخالف النظام، وذلك في تحرك يهدف إلى التقيد التام بالتعليمات.

ونقلا عن ”الرياضية” كشفت مصادر خاصة أن إدارة الكرة أصدرت تعميمًا لجميع اللاعبين، تؤكد فيه أهمية الالتزام باللائحة الداخلية للنادي.

وكانت قرَّرت الإدارة القانونية في النادي وبالاتفاق مع المحامي تقديم استئناف للجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للطعن في قرار فض المنازعات، والقاضي بإلزام نادي الاتحاد دفع غرامة مالية قدرها 3 ملايين يورو، لصالح المغربي مروان دا كوستا، لاعب الفريق السابق، الذي كان قد فسخ عقده من طرف واحد، احتجاجًا على عدم تسلمه مستحقاته السابقة.

وأشارت إلى أن إدارة النادي ستستأنف القرار خلال المدة النظامية البالغة 45 يومًا، التي يحق لها في إطارها إرسال الطعن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناد أوروبي يفسخ عقود 9 لاعبين بسبب فيروس كورونا

أخبار الرياضة السعودية.. يوسف البلايلي يقترب من الرحيل عن الأهلي

باس رجل النادي عشان يرجع.. مرتضى منصور يفتح النار على النقاز بعد تصريحاته بشأن قرار الـ فيفا.. فيديو

من باس على رجلي لـ غرامة الفيفا.. قصة أزمة حمدي النقاز مع الزمالك كاملة

الاتحاد السعودي في ورطة بسبب نجمه السابق

الفيفا يجبر اتحاد جده السعودي على دفع مبلغ 3 ملايين يورو لـ نجم الفريق السابق

ترشيحاتنا

هجوم ناري من خالد الغندور على بيومي فؤاد وطارق حامد كلمه السر.. فيديو

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تولي مدرب برشلونة قيادة فريق الأهلي

ننشر تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع وزير الرياضة

ميجان فوكس تنعزل عن زوجها بسبب كورونا .. تفاصيل

السعودية: نواجه أزمة كورونا من مركز قوة

هجوم ناري من عمر هاشم على يوسف زيدان: كان عليه أن يعود إلى علماء الدين قبل الإفتاء بدون علم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معروض للبيع بمبلغ خيالي.. بالصور المنزل الأكثر رومانسية في لندن

تعرف على السيارة الكهربائية الخارقة المدعومة من السعودية ..صور

في موسمه.. أسباب تجعلك تتناول التوت يوميا