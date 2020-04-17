الاتحاد السعودي يحذر لاعبيه من التعامل مع الإعلام

ونقلا عن ”الرياضية” كشفت مصادر خاصة أن إدارة الكرة أصدرت تعميمًا لجميع اللاعبين، تؤكد فيه أهمية الالتزام باللائحة الداخلية للنادي.





وكانت قرَّرت الإدارة القانونية في النادي وبالاتفاق مع المحامي تقديم استئناف للجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للطعن في قرار فض المنازعات، والقاضي بإلزام نادي الاتحاد دفع غرامة مالية قدرها 3 ملايين يورو، لصالح المغربي مروان دا كوستا، لاعب الفريق السابق، الذي كان قد فسخ عقده من طرف واحد، احتجاجًا على عدم تسلمه مستحقاته السابقة.





وأشارت إلى أن إدارة النادي ستستأنف القرار خلال المدة النظامية البالغة 45 يومًا، التي يحق لها في إطارها إرسال الطعن.