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برلمان

بعد قرارات الحكومة الأخيرة.. برلماني: مصر جادة في مواجهة وباء كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:51 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في البرلمان
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أحمد أيمن

أكد النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، ضراوة المعركة التي يخوضها الجيش الأبيض في مصر من أطباء وممرضين لمواجهة وباء كورونا، والتصدي لانتشاره وتفشيه بعدما غزا العالم كله وأصبح بمثابة كابوس يطارد البشرية.


ونوه النائب في بيان له، بالدعم الذي خصصه الرئيس السيسي للجيش الأبيض لمؤازرته في الدور الذي يقوم به لمواجهة كورونا، كما أن العالم المصري فاروق الباز، قد أشاد بالوقفة البطولية للجيش الأبيض في مصر والجهود التي يبذلونها.


في السياق نفسه أكد الغطاطي، أن مصر جادة في وقف الوباء والقرارات الأخيرة بحظر التجمعات خلال شم النسيم وأعياد الأقباط ضرورية لوقف كورونا والعبور بسلام من هذه المرحلة.

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