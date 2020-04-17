لم يرسب أحد.. نقل جميع طلاب وطالبات معهدي الحرمين للصفوف الدراسية التي تليها

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بنقل جميع طلاب وطالبات معهدي المسجد الحرام و المسجد النبوي للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية و إعتماد نتيجة الفصل الأول أسوة بوزارة التعليم.





وبين السديس قائلا: ويأتي هذا التوجيه كإجراء احترازي وتدبير وقائي لمنع انتشار هذا الوباء والداء الخطير وحرصًا على سلامة و صحة الطلاب والطالبات.





كما وجه باعتماد نتيجة الفصل الأول ، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.





ورفع الرئيس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود على توجيهاتهم السامية بمثل هذه الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر، أن يديم أمنها و أمانها , إنه ولي ذلك والقادر عليه.



