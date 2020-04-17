النصر السعودي يتحرك لشراء عقد مايكون بيريرا من جالطة سراي

دخل مجلس إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات مع نادي جالطة سراي التركي لتمديد عقد المدافع البرازيلي مايكون بيريرا موسما إضافيا، وأ شراء عقده بشكل نهائي.





وقال مصدر بنادي النصر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن إدارة النصر بدأت في التفاوض مع نادي جالطة سراي من أجل الاحتفاظ بالمداقع البرازيلي مايكون، سواء بتمديد إعارته أو شرائه نهائيا.





وأضاف المصدر، أن نادي جالطة سراي يرغب في استعادة مايكون عقب نهاية الموسم الحالي، حيث يتبقى موسم واحد مع الفريق التركي.





يذكر أن الاتحاد السعودي، أعلن منتصف الشهر الماضي، إيقاف مسابقة الدوري، خوفا، من تفشي فيروس كوورنا في الملاعب.