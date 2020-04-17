ألمانيا: انتشار كورونا في البلاد أصبح تحت السيطرة

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الجمعة، أن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" في البلاد بات تحت السيطرة.





وأكدت ألمانيا، اليوم، تراجع معدل انتقال عدوى فيروس كورونا للمرة الأولى منذ بدء انتشاره.





وكانت ألمانيا سجلت ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 299 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 3868 حالة.





كما أوضح المعهد، أن البلاد سجلت 3380 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133830.