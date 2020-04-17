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أخبار العالم

المغرب يسجل 3 وفيات و245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:25 ص
المغرب يسجل 3 وفيات
المغرب يسجل 3 وفيات و245 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 245 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد،وثلاث حالات وفاة.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 2528 حالة.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا لـ 133 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 273 حالة، بزيادة 24 حالة جديدة.

فيما بلغت عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، 9995 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباح هذا اليوم.

وناشدت وزارة الصحة المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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