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أخبار العالم

نصفها قادم من إيران.. البحرين تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:30 م
البحرين تسجل 40 إصابة
البحرين تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت الوزارة على حسابها بموقع "تويتر" أن الحالات شملت حالتين لعمال وافدين و10 حالات لمخالطين و22 حالة قادمة من إيران ضمن خطة إجلاء المواطنين، ليصل عدد المصابين إلى 1008 حالة، منها 3 حالات تحت العناية، و1005 مستقرة.

وقالت الوزارة إنه تم تعافي 11 حالات إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليبلغ إجمالي الحالات المتعافية في البحرين 725 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في البحرين جراء فيروس كورونا حتى الآن 7 حالات وفاة.
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