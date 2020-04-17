الأغرب فى التاريخ.. سوبهوزا الثاني ورث حكم سوازيلاند وعمره 5 أشهر

سوبهوزا الثاني والذي ولد فى رويال ريزيدنس كان ملكا لـ سوازيلاند لمدة 82 عامًا، وهي أطول فترة حكم لأي ملك في التاريخ المسجل، كما أصبح ملكًا وعمره لم يتجاوز الخمسة أشهر فقط.. فما هى قصته.





سوبهوزا الثانى هو ذاك الشخص الذي ينطبق عليه مقولة ولد وفى فمه معلقة من ذهب فأبوه ملك وأصبح سوبهوزا الثانى أيضا ملكا وعمره لم يتعدى الشهور، فهذا الملك الصغير ولد فى 2 يوليو 1899 وتوفى 21 أغسطس 1982.





كان سوبهوزا الثانى ابن الملك نغواني الخامس، توفي والده فجأة، وبذلك أصبح سوبهورزا وهو فى صغيرا فى مهده ملك ثم قاد من أهله أى مملكة سوازيلاند ولكن لم يتسلم الحكم إلا عند بلوغه في العام 1921، وحكم سوازيلاند حتى وفاته في عام 1982. وخلفه مسواتي الثالث.





مسواتي ولد فى 19 أبريل 1968 في مستشفى رالي فيتكين وكان ذلك قبيل حصول سوازيلاند على الاستقلال من بريطانيا بأربعة أشهر، وسمى مسواتى حيث يعنى ملك الأمم، و عاش هو وأمه في (قصر إتغيني) أحد قصور الملك سوبوزا الثاني يقع بالقرب من (قصر ماسوندويني).





عندما كان أميرًا صغيرًا إرتاد مدرسة قصر ماسوندويني الابتدائية ومدرسة لوزيثا، في امتحان الشهادة الابتدائية في ديسمبر 1982 حصل على الدرجة الأولى مع الجدارة في مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية.





عندما توفي الملك سوبوزا الثاني عام 1982 اختار مجلس الدولة الأعلى (ليغوغو) الأمير ماغتزيف(مسواتى) ليكون الملك بعد والده وكان عمره آنذاك 14 عامًا، وتوج في العام 1986.





فمملكة إسواتيني والتى كانت تعرف سابقا باسم مملكة سوازيلاند هى مملكة إفريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق.





خضعت مملكة إسواتيني لحماية بريطانية ثم لنفوذ اتحاد جنوب أفريقيا ولكنها نالت استقلالها، اللغة الرسمية بها الإنجليزية، ولغة اسواتيني المحلية وعاصمتها مبابان، والغلات المنتجة تتمثل في الأرز، الذرة، قصب السكر والقطن.



