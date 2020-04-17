الخفافيش تغزو القليوبية.. الزراعة: سنتخذ الإجراءات اللازمة للمكافحة.. الفلاحين: من الحيوانات المفيدة وظهوره في القرى طبيعي.. والبحوث الزراعية تحذر: مخزن للفيروسات والأمراض

وزارة الزراعة:
سنتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الخفافيش
الفلاحين:
الفلاحين:
الخفاش من الحيوانات المفيدة وظهوره في القرى طبيعي
البحوث الزراعية تحذر :
البحوث الزراعية تحذر :
الخفافيش مخزن للفيروسات والأمراض
تعرضت قرية بمحافظة القليوبية لهجوم من أعداد كبيرة من الخفافيش، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وفي هذا الصدد ، نرصد التقرير التالي لرصد أسباب تواجد الخفافيش وكيفية مكافحتها .
قال الدكتور أحمد شلبي مدير معهد وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الوزارة من أجل التعامل مع الخفافيش التى ظهرت بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وأضاف الدكتور عصام ياسين رئيس مكافحة الحشرات بوزارة الزراعة ، أن الخفافيش من الحيوانات الضارة للزراعة، ومركز البحوث الزراعية هو المسئول الأول عن مكافحة تلك الخفافيش.
فيما قال الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن الخفافيش من الطبيعي تواجدها بالأوكار المهجورة ، مضيفا أن الأعداد التى تم رصدها في قرية الحزانية التابعة لمحافظة القليوبية ليست وليدة يوم أو يومين .
وأوضح "رزق" في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه بعد ظهور تلك الخفافيش في القرية لم يتم رصد بها أى حالات لفيروس كورونا مما يكون سبب أدعى لطمأنة المصريين .
وأشار "أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة" إلي أن نوع الخفاش الذى ظهر في قرية الحزانية هو خفاش الفاكهة ويسمى بالثعلب الطائر، منوها إلي أنه متواجد في الوطن العربي بشكل كبير.
وأضاف أن الخفافيش يعد مخزن للفيروسات والأمراض نظرا لقوة جهازه المناعى ، لذا فهو كان السبب في انتشار فيروسات سارس وإيبولا من قبل ، ومن المحتمل أن يكون سبب في انتشار فيروس كورونا علي مستوى العالم .
وأكد أن الخفافيش موجودة في مصر وتهاجم مزارع الفاكهة خاصة البلح والفراولة وغيرهم من الفواكه، وتسبب خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية.
وقدم الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات ل " صدى البلد" ، خطوات مكافحة الخفافيش عند إيجادها في وكر مهجور.
أولا : غلق جميع منافذ الوكر الذي تم رصد الخفافيش فيه خاصة لفترة من ٤٨ لـ ٧٢ ساعة لأنها ستمنع عنها الغذاء والماء مما قد يسبب وفاتها، وينصح في وقت الظهيرة لأنها أقل نشاطا في هذا التوقيت، كما أنها تكون متجمعة بالآلاف في منطقة واحدة.
ثانيا: تحسبا لوجود فيروسات يتم تطهير المكان بالكلور والمياه قبل المكافحة.
ثالثا: حرق شطة سودانى مع زهر الكبريت حتى يتم صعود الأدخنة التى تقضي علي الخفافيش أو استخدام المواد التي تنتج غاز الفوسفين مثل الفوسفوكين وفوسفيد الالومنيوم.
رابعا: بعد ٤٨ ساعة يتم العودة إلي المكان لرش مبيدات حشرية لأن الخفافيش تحمل حشرات وطفيليات وبهذا يتم القضاء عليها.
خامسا: إعادة تعقيم المكان بالمياه والكلور مرة أخري.
سادسا: يتم التخلص من الخفافيش الميتة إما بالحرق أو الدفن.
وعلي نفس السياق ، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن الرعب الذي أصاب المواطنين بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية غير مبرر لأن وجود الخفافيش بهذه الأعداد في المنازل المهجورة أمر طبيعي ولا تسبب ضررا.
وأضاف أبو صدام لـ "صدى البلد" أن الخفاش (الوطواط ) يتواجد في جميع انحاء العالم ومعظم أنواعه يتغذى على الحشرات ويتغذى بعضها على الفواكه.
وأشار أبوصدام إلى أن الوطواط من الحيوانات المفيدة والتي تعمل على التوازن البيئي والتخلص من الكثير من الحشرات الضارة ويوجد منها أكثر من 1300 نوع كخفاش الفاكهة المصري وخفاش الأنف والخفاش الابيض وخفاش الثعلب الطيار الهندي والخفافيش البنية وخفافيش متلازمة الأنف الابيض (خفاش حدوة الحصان) والتي ارتبط اسمها بتفشي فيروس كورونا .
وأضاف ان الخفاش هو الحيوان الثدي الوحيد الذي يستطيع الطيران وينشط ليلا وله فوائد كبيره لتلقيح بعض النباتات كالموز والنخيل والتين والمانجو.
وأوضح عبدالرحمن ان الخفافيش تفضل العيش في الكهوف والاماكن المظلمة، ووجودها في منزل مهجور أمر طبيعي لا يدعو للقلق.
وأشار إلى أن سمعة الوطواط السيئه ارتبطت بالأساطير والخرافات وزاد التخوف منها كونها طويلة العمر وتعيش في جماعات مما يجعلها بيئية خصبة لنشر عدوي الجهاز التنفسي وتنقله عند طيرانها لمسافات طويلة والحديث مؤخرا عن كونها السبب في ظهور فيروس كورونا.
تعرضت قرية بمحافظة القليوبية لهجوم من أعداد كبيرة من الخفافيش، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وفي هذا الصدد ، نرصد التقرير التالي لرصد أسباب تواجد الخفافيش وكيفية مكافحتها .
قال الدكتور أحمد شلبي مدير معهد وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الوزارة من أجل التعامل مع الخفافيش التى ظهرت بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وأضاف الدكتور عصام ياسين رئيس مكافحة الحشرات بوزارة الزراعة ، أن الخفافيش من الحيوانات الضارة للزراعة، ومركز البحوث الزراعية هو المسئول الأول عن مكافحة تلك الخفافيش.
فيما قال الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن الخفافيش من الطبيعي تواجدها بالأوكار المهجورة ، مضيفا أن الأعداد التى تم رصدها في قرية الحزانية التابعة لمحافظة القليوبية ليست وليدة يوم أو يومين .
وأوضح "رزق" في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه بعد ظهور تلك الخفافيش في القرية لم يتم رصد بها أى حالات لفيروس كورونا مما يكون سبب أدعى لطمأنة المصريين .
وأشار "أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة" إلي أن نوع الخفاش الذى ظهر في قرية الحزانية هو خفاش الفاكهة ويسمى بالثعلب الطائر، منوها إلي أنه متواجد في الوطن العربي بشكل كبير.
وأضاف أن الخفافيش يعد مخزن للفيروسات والأمراض نظرا لقوة جهازه المناعى ، لذا فهو كان السبب في انتشار فيروسات سارس وإيبولا من قبل ، ومن المحتمل أن يكون سبب في انتشار فيروس كورونا علي مستوى العالم .
وأكد أن الخفافيش موجودة في مصر وتهاجم مزارع الفاكهة خاصة البلح والفراولة وغيرهم من الفواكه، وتسبب خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية.
وقدم الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات ل " صدى البلد" ، خطوات مكافحة الخفافيش عند إيجادها في وكر مهجور.
أولا : غلق جميع منافذ الوكر الذي تم رصد الخفافيش فيه خاصة لفترة من ٤٨ لـ ٧٢ ساعة لأنها ستمنع عنها الغذاء والماء مما قد يسبب وفاتها، وينصح في وقت الظهيرة لأنها أقل نشاطا في هذا التوقيت، كما أنها تكون متجمعة بالآلاف في منطقة واحدة.
ثانيا: تحسبا لوجود فيروسات يتم تطهير المكان بالكلور والمياه قبل المكافحة.
ثالثا: حرق شطة سودانى مع زهر الكبريت حتى يتم صعود الأدخنة التى تقضي علي الخفافيش أو استخدام المواد التي تنتج غاز الفوسفين مثل الفوسفوكين وفوسفيد الالومنيوم.
رابعا: بعد ٤٨ ساعة يتم العودة إلي المكان لرش مبيدات حشرية لأن الخفافيش تحمل حشرات وطفيليات وبهذا يتم القضاء عليها.
خامسا: إعادة تعقيم المكان بالمياه والكلور مرة أخري.
سادسا: يتم التخلص من الخفافيش الميتة إما بالحرق أو الدفن.
وعلي نفس السياق ، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن الرعب الذي أصاب المواطنين بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية غير مبرر لأن وجود الخفافيش بهذه الأعداد في المنازل المهجورة أمر طبيعي ولا تسبب ضررا.
وأضاف أبو صدام لـ "صدى البلد" أن الخفاش (الوطواط ) يتواجد في جميع انحاء العالم ومعظم أنواعه يتغذى على الحشرات ويتغذى بعضها على الفواكه.
وأشار أبوصدام إلى أن الوطواط من الحيوانات المفيدة والتي تعمل على التوازن البيئي والتخلص من الكثير من الحشرات الضارة ويوجد منها أكثر من 1300 نوع كخفاش الفاكهة المصري وخفاش الأنف والخفاش الابيض وخفاش الثعلب الطيار الهندي والخفافيش البنية وخفافيش متلازمة الأنف الابيض (خفاش حدوة الحصان) والتي ارتبط اسمها بتفشي فيروس كورونا .
وأضاف ان الخفاش هو الحيوان الثدي الوحيد الذي يستطيع الطيران وينشط ليلا وله فوائد كبيره لتلقيح بعض النباتات كالموز والنخيل والتين والمانجو.
وأوضح عبدالرحمن ان الخفافيش تفضل العيش في الكهوف والاماكن المظلمة، ووجودها في منزل مهجور أمر طبيعي لا يدعو للقلق.
وأشار إلى أن سمعة الوطواط السيئه ارتبطت بالأساطير والخرافات وزاد التخوف منها كونها طويلة العمر وتعيش في جماعات مما يجعلها بيئية خصبة لنشر عدوي الجهاز التنفسي وتنقله عند طيرانها لمسافات طويلة والحديث مؤخرا عن كونها السبب في ظهور فيروس كورونا.