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خبير اقتصادي: فيروس كورونا ساهم في انتعاش التجارة الإلكترونية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن فيروس كوفيد 19 المشهور إعلاميًا باسم فيروس كورونا المستجد أحد العناصر الأساسية المُسببة في انتعاش حركة التجارة الإلكترونية العالمية، وهذا بعد اتخاذ كافة الدول تدابير احترازية لحماية مواطنيها.

وأضاف "الحسيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "همزة وصل"، المذاع على الفضائية الإخبارية، أن الدولة منذ تفشي فيروس كورونا واتخاذها الإجراءات الاحترازية، وضع مساهمة بينية للمواطنين من خلال الاعتماد على المنصات الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم كأفراد او شركات.

وأوضح أن التجارة الإلكترونية عززت حركة التجارة الداخلية المحلية للمصانع والشركات عن طريق منصاتها في توصيل منتجاتها المختلفة للمواطنين بشكل تجاري مختلف، فكان في السابق أن المواطن ينزل للتسوق وشراء احتياجاته، لكن بعد فرض حظر التجوال واتخاذ الإجراءات الاحترازية، أصبحت الشركات أمام فكر جديد بتعزيز انتشارها إلكترونيًا.

وأشار إلى أنه من أجل تطبيق هذه الفكر الإلكتروني بشكل قوي، الشركات الكبرى مثل شركة أمازون بدأت في تعيين موظفين جدد؛ حيث قامت بتعيين 57 ألف موظف حول العالم خلال 25 يومًا، وهناك العديد من الشركات ومراكز التسوق بدأت في طلب موظفين تجارة إلكترونية.

وأضاف أن هناك الكثير من العمالة من الشباب أصبحت متوفرة بسبب فرض حظر التجول وفور انتعاش التجارة الإلكترونية ستسهم بتوفير فرص عمل متنوعة وذلك في مجال  التجاره الإلكترونية  وتحقيق الربط بين المستهلك والبائع. 
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