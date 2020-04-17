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محافظات

بالزغاريد والزفة.. أهالى قرية بالقليوبية يستقبلون ممرضا متعافيا من كورونا ..فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

استقبل أهالي قرية الشيخة سالمة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ممرضا متعافيا من فيروس كورونا المستجد بالدى جى والزغاريد والزفة عقب تعافيه من الفيروس.


وتجمع أهالي القرية وجيران الممرض خلال استقباله قادما من مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة واستقلوه بالزغاريد والهتافات.


وعبر الممرض أيمن الزمك خلال وصوله القرية عن شكره وامتنانه لأهالي قريته على حفاوة استقباله مشيرا إلى أن أهالي القرية لم يقتصروا على استقباله فقط ولكن كانوا يتابعون حالته الصحية بصفة مستمرة ويلبون طلبات أسرته دائما طوال فترة تواجده في العزل.


وأضاف  أنه مكث في الحجر الصحي لمدة أسبوع وأثبتت العينات سلبيتها وأنه تماثل للشفاء وتم خروجه منوها أنه سيعود لعمله من أجل إكمال رسالته في خدمة الأهالي .

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