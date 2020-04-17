بفستان بسيط.. ياسمين صبرى تنشر صورا جديدة من كتب كتابها

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " و علقت علي الصورة بثلاثة قلوب بالاضافة الي تاريخ اليوم 17/4/2020 ،بصورة جديدة من عقد قرانها.



وتألقت ياسمين صبري بإطلالة جذابة خطفت الأنظار مرتدية فستانا أنيقا باللون الابيض بالكرانيش البسيطة , وارتدت بعض المجوهرات الأنيقة في الرقبة واليد.

واعتمدت على بعض اللمسات الجمالية الرقيقة التي تبرز ملامحها الرقيقة مع ترك شعرها الاسود منسدلا على كتفيها



الجدير بالذكر ان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عقد قرانه على النجمة ياسمين صبرى، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.