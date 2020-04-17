AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالأسماء.. مفاجآت فى الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:11 م
بيراميدز والزمالك
بيراميدز والزمالك
Advertisements
حسن العمدة
شهور قليله تفصلنا عن الميركاتو الصيفي وستعلن الاندية المصرية علي اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفهم ، وهناك ايضا بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل انضمام اللاعبين البارزين داخل الدوري المصري،  في ظل توقف النشاط الكروي داخل مصر بسبب فيروس كورونا.

وعلم صدي البلد ، من مصادر مطلعة داخل النادى بيراميدز ، ان عودة احمد رفعت لنادي الزمالك بعد انتهاء اعارته من الاتحاد السكندري ضمن اتفقنا مع ادارة الزمالك .


وأضاف المصدر ، ان احمد رفعت من ضمن اهتمام المدير الفني ومجلس الادارة ، وسيكون ضمن الصفقات المتبادلة التي سنوقع عليها فى الفترة القادمة .


وشدد المصدر ، علي ان الصفقات التبادلية بين بيراميدز والزمالك ، هم ، احمد رفعت وكاسونجو، ومبلغ مادي مقابل عمر جابر واحمد ايمن منصور .


وقرر اتحاد الكرة المصري بتجميد النشاط الكروي فى مصر لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراوري وفتحى والشناوى وإكرامى.. كواليس حرب الصفقات الستة بين الأهلي وبيراميدز

بعد رحيل فتحي عن الأهلي.. خالد الغندور: الزمالك يحتاج تدعيم مركز الظهير الأيمن

أخبار الرياضة.. رمضان صبحي على رادار الدوري التركي.. موقف فايلر من مغادرة القاهرة.. ليفربول يحسم مصير صلاح

تعرف على الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز ..فيديو

أخبار الرياضة.. فرج عامر يعلن موعد استئناف الدوري المصري.. حقيقة الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

بعد أحمد فتحي.. خليفة محمد صلاح يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

تفاصيل إصابة ممرضة في ماسبيرو بفيروس كورونا

مع انتشار كورونا ..الصحة العالمية تحذر المصريين من تناول الفسيخ فى شم النسيم

توقف عن تناوله.. خل التفاح يتسبب في مخاطر صحية

سيارة وطقم ذهب .. قصة الزيجة الأخيرة لـ سعيد طرابيك

عضو المجلس الرئاسى لعلماء مصر: 85% من مصابي كورونا يتلقون العلاج بالمنزل

بعد اكتشاف 762 حالة.. السعودية: مساكن العمال الأخطر لانتشار فيروس كورونا..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغلى الحظر.. 5 خطوات مهمة للعناية بـ البشرة الدهنية

احذورا منها.. فواكه يجب على مرضى السكر عدم تناولها لهذا السبب

بفستان بسيط.. ياسمين صبرى تنشر صورا جديدة من كتب كتابها