بالأسماء.. مفاجآت فى الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

شهور قليله تفصلنا عن الميركاتو الصيفي وستعلن الاندية المصرية علي اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفهم ، وهناك ايضا بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل انضمام اللاعبين البارزين داخل الدوري المصري، في ظل توقف النشاط الكروي داخل مصر بسبب فيروس كورونا.





مصادر مطلعة داخل النادى بيراميدز ، ان عودة احمد رفعت لنادي الزمالك بعد انتهاء اعارته من الاتحاد السكندري ضمن اتفقنا مع ادارة الزمالك وعلم صدي البلد ، من









وأضاف المصدر ، ان احمد رفعت من ضمن اهتمام المدير الفني ومجلس الادارة ، وسيكون ضمن الصفقات المتبادلة التي سنوقع عليها فى الفترة القادمة .















