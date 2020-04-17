تعرف على معنى شعار شركة فيراري ferrari .. صور

فهي حقا سيارة فارهة بكل ما تحمله الكلمة من معاني فهي كفيلة بلفت انتباهك فور مرورها بجانبك لأنها تتميز بتصميم جذاب ومحرك في غاية القوة وجميعا نعلم أنها تحتفظ دائما بحصان علي شعارها ولا نعلم ما هي قصة هذا الحصان أو ماذا يعني شعار شركة فيراري ferrari في هذا السياق سنطرح عليكم ما هو معنى شعار شركة فيراري ferrari .

تشتهر دولة إيطاليا بصناعة سياراتها الفارهة فيراري ferrari القوة













تركز دائما شركة فيراري ferrari في تصنيع سياراتها علي الألوان الزاهية فمن أشهر ألوانها الأحمر الصارخ والأصفر والأسود و قد بدأ تاريخ هذه الشركة العريقة في عالم السباقات فلا تكن محركاتها النفاسة وليدة الصدفة بس كانت تحعتمد عليها في سباقات فورميلا 1 فقد ارتبط اسمه بعلامة سباقات فورميلا 1 بشكل كبير.















أضاف إلي تاريخها العريق المتسابق الألماني مايكل شوماخر فقد حقق العديد من انتصاراته المشهورة عالميا مستخدما هذة السيارات الفارهة من فيراري ferrari وتعرف السيارة الإيطالية بشعارها الجميل والبسيط والذي، بمجرد النظر إليه، سيبقي نظرك مسمرًا على السيارة فهي حقا كفيلة بلفت انتباهك دون شك.











بالطبع يجب أن يحمل شعار فيراري ferrari علي ألوان علم الدولة المصنعة له وهي إيطاليا ثم نجد حضان أسود يتوسط الشعار وهذا الحصان كان يضعه الطيار فرانشيسكو باراكا على طائرته، وبعد مصرعه في الحرب العالمية الأولى، طلبت والدته من إنزو فيراري استخدام الحصان في شعار السيارة، وهذا ما حصل، فقد اعتمد أنزو فيراري على حصان باراكا إضافة إلى حرفي S ويعني سكوديريا و F الذي يشير إلى فيراري.



