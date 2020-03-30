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سيارات

فيرارى تمدد تعطيل عودة إنتاجها بسبب فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

شركة صناعة السيارات الإيطالية فيراري عمليات إعادة تشغيل الإنتاج في مارانيلو ومودينا مرة أخرى من 27 مارس إلى 14 أبريل، بعد الغلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وأوضحت شركة فيرارى إن الأنشطة التي يمكن إجراؤها بأمان ستستمر كما هو الحال في الأسابيع الأخيرة، كما ستستمر الشركة في تغطية جميع أيام الغياب لأولئك الغير القادرين على العمل خلال هذه الفترة.


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قالت الشركة في بيان لها: "نظرًا لعدم اليقين الكبير وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل بسبب المتغيرات التي أوجدها فيروس كورونا، تتخذ الشركة جميع الإجراءات المناسبة لضمان رفاهية عملاءها ورفاهية موظفيها وهو الأمر الذي يعتبر في صالح الجميع."

 

حيث كانت قد علقت فيرارى الإنتاج في منشآتها في إيطاليا في 16 مارس، بعد تعرض ايطاليا  لضرب قوية بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير .

والجدير بالذكرا انه تم إغلاق معظم المؤسسات والمصانع، كما تم فرض حظر تجول صارم في مختلف أنحاء البلاد، حيث قفز عدد الحالات من أكثر من 17,000 حتى 16 مارس إلى 80,589 حالة حتى يومنا هذا، منها 8,215 وفاة و10,361 مريض تم شفاؤه فى ايطاليا .

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