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مرأة

لنفس منعش .. جربي هذه الوصفة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:10 م
لنفس منعش .. جربي
لنفس منعش .. جربي هذه الوصفة
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اسماء محمد
تسبب رائحة الفم الكريهة الكثير من الإحراج حال تعرض الأفراد لها أو عندما يشعر بها الآخرون خاصة مع زملاء العمل أو شريك الحياة.

توجد طرق عديدة للتخلص من رائحة الفم الكريهة أبرزها مضغ العلكة لكن البعض لايستطيع أن يضعها في فمه طوال اليوم لاسيما في العمل .. فما الحل؟!

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قدم موقع "boldsky " طريقة عمل وصفة سهلة وسريعة تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة بشكل فورى ويدوم تأثيرها لفترة طويلة، وهى غرغرة القرفة.

مكونات وصفة النفس:
ملعقة صغيرة قرفة
كوب ماء فاتر

طريقة استخدام وصفة النفس:
- ضعي ملعقة مسحوق القرفة في الماء الفاتر وقلبيها جيدا.
- استخدميها مثل الغرغرة وسوف تحافظ على نفس منتعشة طوال اليوم

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