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الطب البيطري يوضح طريقة استخدام الشطة للقضاء على الخفافيش .. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:00 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، إنه تم ظهور عدد من الخفافيش في أحد المنازل المهجورة في قرية بالقليوبية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن لجنة مكونة من الوحدة المحلية والبيئة والطب البيطري قامت للكشف عن ظهور هذه الأعداد من الخفافيش في احد المنازل المهجورة.

وأشارت إلى أنه، تم القضاء على الخفافيش بواسطة الدخان الموضوع بداخله شطة لكي يتم قتل هذه الخفافيش وهذه إحدي الطرق العلمية للتخلص من الخفافيش.

وتابعت: أنه لا توجد طرق في المديرية لديهم لمقاومة هذه الأعداد الكبيرة ولكن تم القضاء على ٦٠٪ من الأعداد الموجودة من الخفافيش.

وأوضحت الدكتورة أمل العسيلي، أنه تم تشكيل لجنة وستذهب الى المنزل المهجور الذي به أعداد كبيرة من الخفافيش لكي تعالج المكان بطريقة علمية بالإضافة إلى ان هذه اللجنة سيكون معهما أحد أساتذة معهد بحوث وكالة النباتات التي تكون هي بحوث الحيوانات الضارة بالزراعة لكي يتم القضاء علي جميع الخفافيش.



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