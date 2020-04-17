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توك شو

لماذا تخفي الحكومة التركية الحقائق بشأن كورونا.. باحث سياسي يجيب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:08 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور بشير عبدالفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، سبب إخفاء الحكومة التركية للحقائق بشأن فيروس كورونا، موضحا:"ما تعانيه تركيا من أزمات اقتصادية جعل أردوغان يخفي خسائر فيروس كورونا".


وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" الاقتصاد التركي مثقل بالمغامرات العسكرية الإنفاق على المرتزقة والدواعش وهو ماجعل الحكومة  التركية غير مستعدة لخسائر فيروس كورونا  والذى أثر بشكل كبير على الاقتصاد الداخلي لإسطنبول".


وسجلت تركيا 126 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا في تركيا إلى أكثرث من 1760 حالة وفاة.


وأعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 4353 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا حاجز الـ40200 حالة.


في وقت سابق، قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن 4.5 مليار شخص على مستوى العالم، يخضعون لإجراءات العزل والإغلاق، نتيجة التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
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