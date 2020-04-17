بعد هجوم الخفاش على قرية بالقليوبية.. الزراعة: قد يكون حاملًا لـ كورونا

علق الدكتور أحمد رزق، أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بوزارة الزراعة، على انتشار الخفافيش بمنزل مهجور بقرية الحزانية بشبين القناطر، والتي أثارت رعب المواطنين بالمنازل المحيطة بعد أن هاجمت بعض هذه الخفافيش المواطنين.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON" ،: "الخفافيش ليست نهارية وتظهر وفت الغروب.. ومن الواضح أن هذه الخفافيش كانت فى مستعمرة، ولم يتم ظهور خفافيش مصاصة دماء فى مصر حتى الآن.. وهذا الخفاش اسمه خفاش الفاكهة المصرى أو الثعلب الطائر".





وواصل قائلًا: "من الممكن أن تكون حاملة لفيررس كورونا، لكن لا يمكن أن نجزم بهذا، وحتى الآن لم يتم عزل الفيروس من هذه الخفافيش".