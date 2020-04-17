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فن

صورة نادرة لـ عادل إمام بصحبة أولاده الثلاثة.. شاهد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:34 م
عادل امام واولاده
عادل امام واولاده فى طفولتهم
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محمد بدران

نشر الفنان عادل امام صورة نادرة له برفقة اولاده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».


وظهر الزعيم عادل إمام بصحبة أبنائه الثلاثة «رامي،محمد، سارة فى طفولتهم، نالت اعجاب متابعيه.


وعلى صعيد آخر أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، ليبدأ مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان 2020.


يجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.


ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين



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