الخدمات البيطرية: لم يثبت أن الخفافيش في مصر نقلت كورونا إلى الإنسان.. فيديو

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هية العامة للخدمات البيطرية ، أنه يجب أن يقوم الأهالي بابلاغ الجهات المعنية للتعامل مع الخفافيش، مطالبا المواطنين بالتعامل بحذر أكبر من الخفافيش والتي ظهرت في محافظة القليوبية.





وأضاف محمود، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أنه لم يثبت أن الخفافيش في مصر نقلت فيروس كورنا إلى الإنسان، متابعا :"الأماكن المهجورة أو المغلقة المظلمة هي الأماكن التي تلجأ لها الخفافيش للعيش فيها".





وأكد رئيس هيئة العامة للخدمات البيطرية، أن يجب اتخاذ عينات من الخفافيش لفحصها والتأكد من نقلها للأمراض.





ووجه الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حديثه للأهالي، لا تخف وهذه الخفافيش لا يوجد بها أمراض خطيرة، وعلينا التواصل مع الجهات المعنية فورا حال ظهورها.





فيما طمأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المواطنين على هذا الأمر، مؤكدا أن سيتم الانتهاء من الخفافيش غدا من خلال التعامل السليم معها.



