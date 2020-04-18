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منوعات

بسبب كورونا.. عائلة تودع قريبها المريض باستخدام سلم مطافي.. مشهد مؤثر

السبت 18/أبريل/2020 - 12:03 ص
بسبب كورونا.. عائلة
بسبب كورونا.. عائلة تودع قريبها المريض باستخدام سلم مطافئ
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هدير علاء
تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية مؤخرًا لقطات مؤثرة ترصد اللحظة التي اضطرت فيها عائلة إلى توديع قريبها المريض باستخدام "سلم مطافي" بعد أن تقرر إغلاق دار رعاية المسنين الذي يقيم به بسبب أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه الواقعة حدثت بالقرب من العاصمة الهولندية "أمستردام"، وقد تدخلت إدارة الإطفاء المحلية لمساعدة عائلة المسن "هنري نيجوف"، البالغ عمره 87 عامًا، وتم رفع أفراد عائلته باستخدام سلم المطافئ، بحيث أصبحوا أمام نافذة غرفته والتي توجد في الطابق الرابع بدار المسنين.

ولجأت العائلة إلى هذه الخطوة بعد علمها بتدهور الحالة الصحية لـ"نيجوف" بشكل كبير.

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ونظرًا لأن دور رعاية المسنين قررت إيقاف الزيارات لتجنب نشر العدوى، فقد قررت حفيدة "نيجوف" في ظل هذه الظروف التواصل مع إدارة الإطفاء المحلية، حيث أخبرتهم بالقصة وأكدت على أنها تأمل أن تتمكن من توديع جدها قبل وفاته؛ ووافقت الإدارة على طلبها.

وأشارت التقارير إلى أن المسن لا يعاني من فيروس "كورونا".

وتوجه فريق إطفاء بالفعل إلى دار المسنين، وقاموا برفع أفراد الأسرة كي يتمكنوا من توديع المسن، كما يتبين في اللقطات المرفقة.

وتوجهت الحفيدة بالشكر بعد ذلك إلى إدارة الإطفاء في منشور شاركته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، مشيرة إلى أن أفراد عائلتها لم يتمكنوا من رؤية "نيجوف" منذ التاسع عشر من مارس الماضي، وكانوا يخشون ألا يتمكنوا من رؤيته مجددًا قبل وفاته، وهو ما دفعها إلى التفكير في حل ما يتيح لهم الفرصة لزيارته.
بسبب كورونا.. عائلة تودع قريبها المريض باستخدام سلم مطافي.. مشهد مؤثر
بسبب كورونا.. عائلة تودع قريبها المريض باستخدام سلم مطافي.. مشهد مؤثر
بسبب كورونا.. عائلة تودع قريبها المريض باستخدام سلم مطافي.. مشهد مؤثر
بسبب كورونا.. عائلة تودع قريبها المريض باستخدام سلم مطافي.. مشهد مؤثر
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