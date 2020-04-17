الشاعر البشبيشي: هموم الناس أكبر الغزل.. والشعر يبحث في المجهول.. فيديو

قال الشاعر الكبير إيهاب البشبيشى، إنه ليس لشاعر أن يستغنى عن كبار الشعراء ويقول إنه لم يتأثر بهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد شاعر لم يتأثر بالمتنبى.





وأضاف "البشبيشى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج المساء مع قصواء المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن أمير الشعراء أحمد شوقى، كان له رؤيته الخاصة فى شعره، فكان يقدم رؤية تسير مع الماضى ومع الحاضر وله رؤية للمستقبل، وكانت له فلسفته الخاصة، ولغته أيضا كانت عصرية لأنه كان يتكلم باللغة الدارجة فى عصره، مشددا على أن "شوقى" كان أوركسترا موسيقى فى شعره، ونستطيع بالقراءة الصامتة أن نشعر بالموسيقى فى شعره.





وتابع إيهاب البشبيشى، أن الشعر لا يقدم المعلومة، الشعر يبحث فى الظلمة، يبحث فى الغموض والأشباح والمجهول، مؤكدا أن هموم الناس الآن أصبحت أكبر الغزل، وواصل أن الشاعر لا يتوقف عن فكر معين، وإن توقف فهو توقف عن الشعر، مشددا على أن الخبر لا يقدم اخبارا لأنه لو أصبح خبريا فقد شعريته.



أصدر إيهاب البشبيشي، عدة دواوين من بينها "نداهة الشعر" و"لغة تعرف ألافها" وفاز بجائزة الدولة التشجيعية.