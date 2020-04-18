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شاهد.. "مبيض محارة" يبدع فى أداء الترانيم على الهواء

السبت 18/أبريل/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
بمناسبة عيد القيامة المجيد، استضافت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، جمال بسطا، يعمل "مبيض محارة" ولكنه صاحب موهبة كبيرة فى الترانيم.

وقدم جمال بسطا، ترانيم بصوته الرائع،  موضحًا أن والده طالما كان يشجعه على حضور الاجتماعات، ويعمل دائما على الخدمة فى الكنائس.

ويحتفل المسيحيون بمختلف طوائفهم الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والأسقفيين والروم الأرثوذكس، الأحد المقبل، بعيد القيامة المجيد، من منازلهم للمرة الأولى، بسبب الإجراءات والقرارات للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

ولأول مرة يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة بدون شعب، وبحضور عدد قليل من رهبان الدير والأساقفة على أن تبث الصلوات على الهواء مباشرة مساء يوم السبت المقبل ليشاركه الأقباط الصلاة من المنازل، ومنذ تأسيس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عام 1968، كان يترأس بابا الأقباط الأرثوذكس قداس عيد القيامة بها.
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