أحمد حسن يسأل : ما هي توقعاتكم لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

طرح الإعلامي احمد حسن سؤالاً مثير بشأن مباراة الأهلي أمام بيراميدز.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"

ما توقعاتكم لنتيجة المباراة اليوم ؟

#الاهلي #بيراميدز".

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم، السبت، على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناو “أون تايم سبورت”.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري.

وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم الفوز على فاركو 4-1.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز، حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسرى.

ويغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية، وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.