يوسف حسن لاعب الزمالك السابق ينتقل إلى نادي ليفيلز

أعلن نادي ليفيلز، أحد أندية الدرجة الثانية، عن إتمام تعاقده مع المهاجم يوسف حسن لاعب الزمالك السابق، في خطوة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد يوسف حسن من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث نشأ في صفوف نادي الزمالك وشارك مع الفريق الأول في بعض المباريات، كما يعتبر يوسف أحد قادة المنتخب الأولمبي تحت قيادة ميكالي، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة مع ليفيلز بعد تعافيه من الإصابة من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

ومن جانبه، أعرب الكابتن سيد عبد العزيز، رئيس نادي ليفيلز، عن سعادته بضم اللاعب قائلاً:

“التعاقد مع يوسف حسن خطوة مهمة بالنسبة لنا، فهو لاعب صغير في السن لكنه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة وخبرة اللعب لنادٍ بحجم الزمالك. نثق في أنه سيكون إضافة قوية للفريق، وسيساعدنا على تحقيق أهدافنا في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.”

وأضاف: “سياستنا واضحة في نادي ليفيلز، وهي الاعتماد على العناصر الشابة الموهوبة، ومنحهم الفرصة للتألق وإثبات قدراتهم. واثق أن يوسف سيكون أحد نجوم الفريق في المرحلة المقبلة.”

ووجه يوسف الشكر للكابتن سيد عبد العزيز ونادي ليفيلز على رعايته وثقتهم في اللاعب رغم الإصابة القوية الذي تعرض لها خلال فترة لعبه في الزمالك.