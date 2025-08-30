قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

يوسف حسن لاعب الزمالك السابق ينتقل إلى نادي ليفيلز

يوسف
يوسف
ياسمين تيسير

أعلن نادي ليفيلز، أحد أندية الدرجة الثانية، عن إتمام تعاقده مع المهاجم يوسف حسن لاعب الزمالك السابق، في خطوة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد يوسف حسن من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث نشأ في صفوف نادي الزمالك وشارك مع الفريق الأول في بعض المباريات، كما يعتبر يوسف أحد قادة المنتخب الأولمبي تحت قيادة ميكالي، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة مع ليفيلز بعد تعافيه من الإصابة من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

ومن جانبه، أعرب الكابتن سيد عبد العزيز، رئيس نادي ليفيلز، عن سعادته بضم اللاعب قائلاً:

“التعاقد مع يوسف حسن خطوة مهمة بالنسبة لنا، فهو لاعب صغير في السن لكنه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة وخبرة اللعب لنادٍ بحجم الزمالك. نثق في أنه سيكون إضافة قوية للفريق، وسيساعدنا على تحقيق أهدافنا في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.”

وأضاف: “سياستنا واضحة في نادي ليفيلز، وهي الاعتماد على العناصر الشابة الموهوبة، ومنحهم الفرصة للتألق وإثبات قدراتهم. واثق أن يوسف سيكون أحد نجوم الفريق في المرحلة المقبلة.”

ووجه يوسف الشكر للكابتن سيد عبد العزيز ونادي ليفيلز على رعايته وثقتهم في اللاعب رغم الإصابة القوية الذي تعرض لها خلال فترة لعبه في الزمالك.

