انطلاق أول معسكر لمنتخب السباحة بالزعانف استعدادًا لبطولة العالم للمياه المفتوحة بالعلمين

انطلق معسكر منتخب مصر للسباحة بالزعانف بمقر الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية استعدادًا لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر المقبل بمارينا العلمين.

وتقام بطولة العالم للناشئين والكبار في بورتو مارينا بالعلمين، حيث تفتتح البطولة يوم 8 أكتوبر ثم تقام المنافسات أيام 9-10-11 أكتوبر، تليها منافسات الماسترز أيام 11 و12 أكتوبر، ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 20 دولة.

ويضم معسكر المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 34 لاعبًا بواقع 18 لاعبًا و16 لاعبة يشاركون في منافسات الناشئين والكبار (رجال وسيدات).

وأكد كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أن الاتحاد قام بعمل تجارب لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين حسب الأرقام القياسية المحققة، وقد بدأت خطة الإعداد لهذا المنتخب من أجل تحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم، وسيخوض عدد من لاعبي المنتخب البطولة العربية والأفريقية، والتي تقام في الفترة من 2 إلى 7 سبتمبر المقبل، وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق أخير بالإسكندرية ابتداءً من 9 سبتمبر حتى انطلاق البطولة.

ويقود المنتخب المصري فنيًا جهاز فني قوي مكون من: كابتن شريف حبيب، رئيس الجهاز، والمدربين فارس أبا زياد ومحمود نايل وعبد الله عبد الجليل وخالد إبراهيم، والمعد البدني دكتور معتز زين الدين والإداري هيثم مهنى.

ويهدف المنتخب المصري للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة للاستمرار في مسيرة الإنجازات والحفاظ على لقب بطولة العالم التي توجت بها مصر في النسختين السابقتين في صربيا 2023 ومارسيليا - فرنسا 2024.

وقد تألق سباحو مصر في النسخة الأخيرة من البطولة بمرسيليا، حيث توجت مصر ب 19 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهبيات و9 فضيات و3 برونزيات لتحتل مصر المركز الأول متفوقة على كبرى دول العالم.