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رياضة

نبيل معلول: نصحت علي معلول بالانضمام لـ الأهلي..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 02:53 ص
نبيل معلول
نبيل معلول
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محمد رشاد
كشف نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم ، أنه نصح علي معلول ظهير أيسر الأهلي بالانتقال للقلعة الحمراء، مشيدًا بالقدرات الفنية للاعب التونسي.

علي معلول لعب تحت قيادة نبيل معلول عندما كان يتولى الأخير مهمة القيادة الفنية لمنتخب تونس.

وقال نبيل معلول في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "علي معلول لاعب رائع وشهادتي فيه مجروحة وهو لاعب له مميزات هجومية وكان نقطة قوة لمنتخب تونس والصفاقسي والأهلي في الجبهة اليسرى".

وأضاف: "مميزات معلول الدفاعية أكثر من الهجومية أيضًا، وهو لاعب تكتيكي رائع ولو تم تقييده بتعليمات دفاعية سيلتزم بها تمامًا ، هو لاعب يتسم بالخبث الكروي ويعطي فرص مميزة جدًا ويستطيع ضرب خطوط المنافس".

وأردف مدرب سوريا: "علي معلول استشارني وأبلغني أنه تلقى عروضًا من أوروبا وكذلك من الأهلي لكني قلت له انضم للأهلي ، لأن الأهلي يٌعد من أفضل أندية العالم وليس إفريقيا فقط وستصنع معهم مستقبلا وستكون لك مسيرة رائعة".

واختتم: "أنصح معلول بأن يواصل المسيرة لأنه كلما تقدم في العمر كلما زادت خبرته".
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