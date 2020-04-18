أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18-4-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم، السبت 18-4-2020.





وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.









أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم 5 جنيهات

البطاطس 3 جنيهات

الخيار 5 جنيهات

البصل 10 جنيهات

