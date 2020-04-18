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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18-4-2020.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 08:45 ص
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم، السبت 18-4-2020.


وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 3 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
البصل 10 جنيهات
ملوخية 7 جنيهات
الثوم 11 جنيها
الجزر 3 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 12 جنيها
الجوافة 9 جنيهات
الموز 14 جنيها
الفراولة 12 جنيها
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