أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18-4-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم، السبت 18-4-2020.
وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 3 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
البصل 10 جنيهات
ملوخية 7 جنيهات
الثوم 11 جنيها
الجزر 3 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 12 جنيها
الجوافة 9 جنيهات
الموز 14 جنيها
الفراولة 12 جنيها
الثوم 11 جنيها
الجزر 3 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 12 جنيها
الجوافة 9 جنيهات
الموز 14 جنيها
الفراولة 12 جنيها