داليا أيمن تقدم نصائح للمصريين قبل الاحتفال يوم شم النسيم.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن المصريين يعيشون احتفالات ومناسبات دينية هذه الفترة ، ففيها خير وبركة، وعلينا أن نستغلها ونحتفل بطقوس معينة مع الالتزام بالتواجد في المنازل.





وحذرت «داليا أيمن» خلال برنامج «صباح البلد» الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، المصريين من تناول أكل الفسيخ والرنجة بكثرة في يوم شم النسيم، مطالبة الجميع بأن يلتزم المنزل والاحتفال يكون في المنزل .

وقالت "الفترة دي المناسبات كثيرة ولكن المصريين مش بيغلبوا ويبتكرون احتفالات وهم جالسين في البيت، وبلاش أكل الفسيخ والرنجة كثير لأن الصحة غالية".



