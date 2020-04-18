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توك شو

مش عايزين حالات تسمم.. لميس سلامة محذرة: خلوا يوم شم النسيم يعدي على خير.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 09:01 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
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كـريـم الـخـطـيـب
قدمت الإعلامية لميس سلامة، التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، موضحة أن البابا تواضروس سوف يترأس قداس عيد القيامة المجيد.

وقالت «لميس سلامة» خلال برنامج «صباح البلد» الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد» إن العالم الآن يعيش حاليا ظروفا استثنائية صعبة بسبب أزمة كورونا، ويجب على الجميع أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية حتى تزول هذه الغمة.

وتابعت لميس سلامة: «أزمة وهتعدي والقادم سيكون أفضل وكل الخير قادم»، مضيفة: «كل سنة وأنتم مبسوطين وفي الأعياد فرحانين وإحنا ديما إيد بإيد لنتقدم بالبلد ونواجه التحديات».

وأضافت: «المصريين عندهم عادات وتقاليد في شم النسيم خاصة أكل الرنجة والفسيخ، ولكن على الجميع أن يكون حذرا من الإفراط في تناول هذه الأكلات في هذه الفترة».

وأوضحت: «لا بد أن يكون كل فرد يطبق كافة الإجراءات التي أقرتها الحكومة بشأن شم النسيم، لإننا مش عايزين حالات تسمم كمان في هذه الأزمة وعايزين نعديها على خير».

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