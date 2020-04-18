AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قنبلة موقوتة.. الإقبال على شراء لحوم الكلاب والقطط للوقاية من كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
ارتفعت مبيعات لحوم الكلاب والقطط في فيتنام وكمبوديا خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن أفاد أطباء بأن لحومهم تقي من كوفيد - 19، رغم تحذيرات آخرون من أن الكلاب والقطط تنقل فيروس كورونا، بل ولحومها قنبلة موقوتة.

حيث قال الأطباء للناس إن خصائص الكلاب والقطط الطبيعية يمكن أن تقي من الفيروسات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب، وفقًا لمجموعة رعاية الحيوانات FOUR PAWS، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وأوضحت جمعية الحيوانات التي أجرت تحقيقًا موسعًا في هذا الأمر، أن السوق كبير جدًا لدرجة أن المطاعم تقدم أطباق الكلاب والقطط للوجبات السريعة عبر تطبيقات توصيل الطعام.

فيما تقول "كاثرين بولاك" طبيبة بيطرية، إن الممارسة الصادمة المتمثلة في أكل الكلاب والقطط تشمل خطر انتشار أمراض جديدة، وأضافت: "الظروف غير الصحية المرتبطة بتجارة لحوم القطط والكلاب، إلى جانب مخاطر التلوث التي تسببها العديد من أنواع الحيوانات المختلفة، تمثل أرضًا خصبة لتكاثر الأمراض الجديدة والقاتلة، مثل COVID-19".

ويأتي وسط مخاوف من أن الفيروس التاجي المدمر، الذي اجتاح العالم الآن، أصاب البشر لأول مرة في سوق للحيوانات الحية في مدينة ووهان في الصين في نهاية العام الماضي.

وتحث المؤسسة الخيرية الخاصة برعاية الحيوانات الحكومات على إغلاق أسواق الحيوانات الحية التي تصفها بأنها "قنابل موقوتة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تفشي كورونا.. مدينة صينية تجرم تناول القطط والكلاب

شيرين رضا وأنوشكا.. فنانون يوجهون رسالة لكل من يمتلك حيوانا أليفا.. فيديو

بسبب فيروس كورونا.. مدينة صينية تحظر أكل القطط والكلاب للمرة الأولى

بعد فتح سوق ووهان منبع كورونا.. مدينة صينية تحظر ذبح الكلاب والقطط

الرفق بالحيوان: إطلاق قطط وكلاب بكثرة في الشوارع من هلع كورونا..فيديو

بعد رميهم بـ الشوارع.. مأوى يفتح ذراعيه للكلاب والقطط بعد وباء كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

استقبال الأبطال.. هكذا استقبل أهالي المنوفية أفراد الجيش الأبيض المتعافين من كورونا

من شاوروا صبية يوما فقد خابوا.. رسالة جديدة من ضاحي خلفان عبر تويتر.. شاهد

القصة الكاملة لمتعافي من كورونا: لم تظهر علي أعراض.. وأنصح الأهالى بالتطهير والتعقيم

السعودية تقرر الإعفاء من المقابل المالي للوافدين

العثور على طفلة اختطفتها والدتها منذ 6 سنوات

أطول رحلة جوية.. السعودية تعيد مواطنيها العالقين بلوس أنجلوس.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور

بملابس عصرية.. لقاء الخميسى تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

أنيقة و عصرية .. 15 صورة تكشف إطلالات كارولين عزمى فى عيد ميلادها