قنبلة موقوتة.. الإقبال على شراء لحوم الكلاب والقطط للوقاية من كورونا

ارتفعت مبيعات لحوم الكلاب والقطط في فيتنام وكمبوديا خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن أفاد أطباء بأن لحومهم تقي من كوفيد - 19، رغم تحذيرات آخرون من أن الكلاب والقطط تنقل فيروس كورونا، بل ولحومها قنبلة موقوتة.





حيث قال الأطباء للناس إن خصائص الكلاب والقطط الطبيعية يمكن أن تقي من الفيروسات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب، وفقًا لمجموعة رعاية الحيوانات FOUR PAWS، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وأوضحت جمعية الحيوانات التي أجرت تحقيقًا موسعًا في هذا الأمر، أن السوق كبير جدًا لدرجة أن المطاعم تقدم أطباق الكلاب والقطط للوجبات السريعة عبر تطبيقات توصيل الطعام.





فيما تقول "كاثرين بولاك" طبيبة بيطرية، إن الممارسة الصادمة المتمثلة في أكل الكلاب والقطط تشمل خطر انتشار أمراض جديدة، وأضافت: "الظروف غير الصحية المرتبطة بتجارة لحوم القطط والكلاب، إلى جانب مخاطر التلوث التي تسببها العديد من أنواع الحيوانات المختلفة، تمثل أرضًا خصبة لتكاثر الأمراض الجديدة والقاتلة، مثل COVID-19".





ويأتي وسط مخاوف من أن الفيروس التاجي المدمر، الذي اجتاح العالم الآن، أصاب البشر لأول مرة في سوق للحيوانات الحية في مدينة ووهان في الصين في نهاية العام الماضي.





وتحث المؤسسة الخيرية الخاصة برعاية الحيوانات الحكومات على إغلاق أسواق الحيوانات الحية التي تصفها بأنها "قنابل موقوتة".