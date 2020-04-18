الصحف الإماراتية.. 477 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و150 ألف وفاة من جراء الفيروس حول العالم.. بدء توزيع الروشن الرمضاني.. تمديد برنامج التعقيم الشامل بدبي

صحف الإمارات:

شفاء 1188 حالة من فيروس كورونا

%60 من سكان العالم يخضعون للحجر المنزلي

استمرار برنامج التعقيم الشامل في دبي









اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، بعدد من القضايا المحلية والدولية، وعلى رأسها فيروس كورونا.





وقالت صحيفة "الاتحاد" إنه تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مبادرة المير الرمضاني في مناطق الدولة كافة.





وأِضافت أن المؤسسة بدأت اعتبارًا من أمس، الجمعة، توزيع الطرود الغذائية "الروشن الرمضاني" البالغ عددها 44001 على الأسر المسجلة لدى وزارة تنمية المجتمع في جميع أنحاء الدولة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع مراعاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.





في سياق ذي صلة، قالت صحيفة "البيان" إنه تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم.





أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 24000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





وأعلنت عن شفاء 93 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1188.





وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6302 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصابين خليجيين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 37 حالة وفاة.





وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.





وعلى الصعيد الدولي، لفتت الصحيفة إلى أن حصيلة وباء فيروس كورونا تخطت عتبة 150 ألف وفاة في العالم، حوالى ثلثيها في أوروبا، وسط شكوك متزايدة حول الوضع في الصين رغم رفع بكين أرقامها بعد مراجعتها.





وبلغ مجموع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 150 ألفا و142، وفق حصيلة وضعتها وكالة "فرانس برس" أمس استنادا إلى أرقام رسمية، فيما تم تشخيص أكثر من مليوني و207 آلاف و730 إصابة في 193 بلدا.





ويخضع نحو 60% من سكان العالم للحجر المنزلي مع إلزام أو دعوة 4,5 مليارات نسمة إلى لزوم منازلهم سعيا لاحتواء انتشار الوباء، وفق آخر بيانات لوكالة "فرانس برس".





وألقت صحيفة "الإمارات اليوم" الضوء على قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يوميًا، لمدة أسبوع إضافي، في ضوء النجاح الذي حققه الإجراء الذي طبّق في دبي منذ الرابع من أبريل الجاري في السيطرة على الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إطار تكثيف الجهود والتدابير الرامية إلى تقليص فرص انتشار الفيروس إلى أدنى مستوياتها، وأشارت إلى أن القرار أسهم في إتاحة الفرصة لجهود المكافحة والوقاية المبذولة من مختلف فرق العمل الميدانية لتؤتي ثمارها.





وأكدت اللجنة استمرار العمل بنظام تصاريح الخروج ذاته خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك زيارة السوبرماركت مرة كل ثلاثة أيام، وساعة واحدة لسحب المال، مشيرة إلى أن الفريق المعني بتصاريح الخروج في شرطة دبي يعمل بأقصى طاقة لإصدارها في أسرع وقت ممكن، بما ييسر على الجمهور، من المواطنين والمقيمين، الحصول على احتياجاتهم الغذائية والصحية، وغيرها من الضروريات الطارئة والعاجلة.





وأوضحت اللجنة أن قرار تمديد فترة التعقيم على مدار اليوم لأسبوع إضافي جاء بناءً على تحليل دقيق للنتائج التي تحققت خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بالتعاون مع «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا»، حيث رصد مردود كل ما تم اتخاذه من خطوات منذ البدء في تنفيذ قرار تقييد الحركة في الإمارة على مدار الـ24 ساعة اعتبارًا من الرابع من أبريل الجاري، إذ أسهم القرار في إنجاح جهود مكافحة انتشار الفيروس، ويسّر إتمام عمليات التعقيم على نطاق واسع في مختلف أحياء الإمارة، كما مكَّن الفرق الطبية من إجراء الفحوص الميدانية، لا سيما في الأماكن الأكثر كثافة، بيسر وأمان كاملين.



