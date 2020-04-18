AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

السبت 18/أبريل/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب المحافظ في البرقية عن أصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والسداد، فى ظل الظروف التى تعانى منها مصرنا الحبيبة.

اقرأ أيضا: رغم الإغلاق الكامل.. الزراعة: أعمال التطهير مستمرة لكافة الحدائق التابعة للوزارة.. فيديو

وقدم الأنصاري التهنئة للإخوة الأقباط وفي الفيوم خاصةً، بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، مشيرًا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للإعلام يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني والمواطنين الأقباط بعيد القيامة المجيد

لا ننسى مواقفكم الوطنية.. رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

فى رسالة لـ البابا تواضروس..وزير الداخلية: تشابكت أيادينا وحدةً وقوة في سبيل الارتقاء بالوطن

«الشعب الجمهوري» يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

ترشيحاتنا

90 ألف دولار سعر مجوهرات هيفاء وهبى في احدث إطلالة

ألمانيا تسجل 3609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور

وقت صلاة الفجر في مصر .. اعرف طريقة حسابه

بعد حلقة أبلة فاهيتا.. نيللي كريم مطلوبة على جوجل

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على القاهرة مائل للحرارة في الصعيد.. والعظمى 30

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور

بملابس عصرية.. لقاء الخميسى تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

أنيقة و عصرية .. 15 صورة تكشف إطلالات كارولين عزمى فى عيد ميلادها