محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



وأعرب المحافظ في البرقية عن أصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والسداد، فى ظل الظروف التى تعانى منها مصرنا الحبيبة.



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وقدم الأنصاري التهنئة للإخوة الأقباط وفي الفيوم خاصةً، بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، مشيرًا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.

