الزراعة: حريصون على القيام بدورنا في توفير السلع وبأسعار مناسبة ..فيديو

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إننا حريصون على القيام بدورنا في توفير السلع وبأسعار مناسبة للمواطنين.









وأضاف «محمد القرش»، أثناء لقائه التلفزيوني مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج «صباح البلد» الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أن لدينا منافذ تتبع وزارة الزراعة في جميع المحافظات.









وأشار معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن هناك منافذ ثابتة ومتنقلة لتوفير السلع وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة، موضحا أن المنظومة الزراعية في مصر مرنة وعمليات التطهير مستمرة.









وأوضح أن الوزير وجه بزيادة مخزون المحاصيل في المخازن التابعة للوزارة لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن هناك تعاقدات مع صغار المزارعين ودعهم وإنشاء منافذ بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، فضلا عن تطوير المنظومة الزراعية في مصر من خلال عمليات تطوير مستمرة للمحاصيل.



