AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نتعامل بشكل احترافي.. الزراعة: التقارير الدولية تؤكد قوة مصر في مواجهة الجراد..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 11:48 ص
جراد
جراد
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
أكد محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية حريصة على متابعة ملف الجراد خلال الفترة الأخيرة، وتم زيادة التأمين على الحدود لمواجهته، موضحا أن الحديث عن دخول الجراد إلى مصر مجرد شائعات.

وأضاف «محمد القرش» خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج «صباح البلد» الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد» أن هناك 55 مرصدا موجودا على الحدود المصرية، وتم زيادة المبيدات هذا العالم لإبادة الجراد تجنبا لأي مشاكل.

وأشار معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن التقارير الدولية تؤكد قوة مصر في مواجهة الجراد حيث نتعامل بشكل احترافي وأكثر أمانا، لافتا إلى أن هناك إجراءات مشددة وفورية لمواجهة الجراد، والدولة تتعامل مع الأزمات بإجراءات احترازية.

كانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، انتهت أخيرا من تقييم مشترك مع الحكومة الإثيوبية، في وقت تستعد المنطقة لوصول أسراب جديدة يمكن أن تكون أكثر فتكا.

وبحسب موقع "أديس ستاندرد" فإن تقييما مشتركا صدر حديثًا عن تأثير الجراد الصحراوي على الأمن الغذائي وسبل المعيشة في إثيوبيا، قال إن حوالي مليون شخص في إثيوبيا تضرروا من غزو الجراد الصحراوي ويحتاجون إلى مساعدة غذائية طارئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهد مرعبة في سماء القرن الأفريقي ترسم"أسراب الجراد"

أسراب الجراد المهلك.. سوريا تستعد لحرب من نوع جديد

هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية؟.. الزراعة توضح.. فيديو

كارثة طبيعية كبرى تجتاح إثيوبيا

تعرف على حقيقة انتشار أسراب الجراد بالمناطق الحدودية المصرية

فاو تطلب 9 ملايين دولار للوقاية من الجراد الصحراوي في السودان

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: عدد وفيات كورونا تخطى حاجز 150 ألف حالة

بالصور وجه طفلة ميتة يظهر على نافذة سيارة والديها

شاهد.. دواء أمريكي يحقق نتائج واعدة في علاج فيروس كورونا

ألمانيا تسجل 3609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمهور يطارد هيفاء وهبي.. تفاصيل

أسباب خروج رائحة كريهة من تكييف السيارة في بداية التشغيل وكيفية علاجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور

بملابس عصرية.. لقاء الخميسى تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير