نتعامل بشكل احترافي.. الزراعة: التقارير الدولية تؤكد قوة مصر في مواجهة الجراد..فيديو

وأشار معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن التقارير الدولية تؤكد قوة مصر في مواجهة الجراد حيث نتعامل بشكل احترافي وأكثر أمانا، لافتا إلى أن هناك إجراءات مشددة وفورية لمواجهة الجراد، والدولة تتعامل مع الأزمات بإجراءات احترازية.

كانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، انتهت أخيرا من تقييم مشترك مع الحكومة الإثيوبية، في وقت تستعد المنطقة لوصول أسراب جديدة يمكن أن تكون أكثر فتكا.





وبحسب موقع "أديس ستاندرد" فإن تقييما مشتركا صدر حديثًا عن تأثير الجراد الصحراوي على الأمن الغذائي وسبل المعيشة في إثيوبيا، قال إن حوالي مليون شخص في إثيوبيا تضرروا من غزو الجراد الصحراوي ويحتاجون إلى مساعدة غذائية طارئة.