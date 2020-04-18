رئيس جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ مول تجارى على مساحة 11 ألف م2 بطريق الواحات



وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن المشروع يضم مبنى دور مسطح بمساحة حوالى (3 آلاف م² )، بجانب منطقة الخدمات، وتشمل أماكن انتظار سيارات ومساحات خضراء وغير ذلك، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من وحدات تبريد وتجهيز، ومنافذ بيع أسماك وخضروات وفاكهة ولحوم ومطاعم، و 3 كافتيريات، و 25 قسم مبيعات متنوع، مضيفًا أن المشروع أوشك على الانتهاء.



وذكر المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ استكمال أعمال المرافق للمشروع أولًا بأول، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وكذا التنسيق والتعاون المستمر لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية خاصة المناطق الحديثة.

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر: إنه يتم العمل حاليا على تنفيذ مول تجارى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة إجمالية حوالى (11 ألف م2) بطريق الواحات بجوار جامعة MSA، وذلك فى إطار توفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها وتوفير فرص العمل.