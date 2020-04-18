AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ مول تجارى على مساحة 11 ألف م2 بطريق الواحات

السبت 18/أبريل/2020 - 12:03 م
صدى البلد
Advertisements
أمنه عبد العظيم
قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر: إنه يتم العمل حاليا على تنفيذ مول تجارى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة إجمالية حوالى  (11 ألف م2) بطريق الواحات بجوار جامعة MSA، وذلك فى إطار توفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها وتوفير فرص العمل.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن المشروع يضم مبنى دور مسطح بمساحة حوالى (3 آلاف م² )، بجانب منطقة الخدمات، وتشمل أماكن انتظار سيارات ومساحات خضراء وغير ذلك، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من وحدات تبريد وتجهيز، ومنافذ بيع أسماك وخضروات وفاكهة ولحوم ومطاعم، و 3  كافتيريات، و 25 قسم مبيعات متنوع، مضيفًا أن المشروع أوشك على الانتهاء.

وذكر المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ استكمال أعمال المرافق للمشروع أولًا بأول،  وذلك فى إطار التعاون المثمر بين جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وكذا التنسيق والتعاون المستمر لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية خاصة المناطق الحديثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجزار يتفقد مشروعات الطرق والإسكان الاجتماعي و"سكن مصر" ب6 أكتوبر

رئيس جهاز 6 أكتوبر: رفع كفاءة وتدعيم 23 عمارة منخفضة التكاليف بالحى السادس

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات 6 أكتوبر والإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

وزير الإسكان في 6 أكتوبر لتفقد مشروعات المرافق وتطوير المحاور الرئيسية

جهاز 6 أكتوبر ينفذ 250 كيلومتر طرق باستثمارات 6 مليارات جنيه.. وينفذ 6720 شقة ضمن مشروع جنة.. واستكمال المرحلة الثالثة من محطة المياه الرئيسية بالمدينة

نائب وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكبارى بـ 6 أكتوبر.. صور

ترشيحاتنا

بسبب كواليس مهرجان شمس المجرة.. الجمهور يفتح النار على حمو بيكا.. شاهد

استقبال الأبطال.. هكذا استقبل أهالي المنوفية أفراد الجيش الأبيض المتعافين من كورونا

حكم عمل خاتمة للمتوفى وهل يصل ثوابها له؟ البحوث الإسلامية ترد

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور

#الكليات_العملية يتصدر تويتر.. ومغردون: قرار وزير التعليم العالي يحتاج إلى إعادة نظر

بعد عقد قرانها.. ياسمين صبري تتصدر تريند تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور

بملابس عصرية.. لقاء الخميسى تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير