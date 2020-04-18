تعرف على جهود الداخلية في إزالة التعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مديرية أمن أسيوط عن تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن القاهرة تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالف، وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومجرى نهر النيل .

وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ (188) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن الدقهلية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





كما تمكنت الحملات فى مديرية أمن الغربية عن تأمين تنفيذ (20) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة ونهر النيل، وفى مديرية أمن الفيوم تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بداة مركز شرطة ( كفرشكر )، وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بمدينة السادات، وفى مديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرتى قسمى شرطة ( محرم بك ، الدخيلة )، وفى مديرية أمن الوادى الجديد تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن دمياط تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ (48) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية، وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة .