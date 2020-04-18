وزارة التخطيط تصدر تقريرا بالموقف التنفيذي لتطبيق "شارك" خلال ٣ شهور منذ إطلاقه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا بالموقف التنفيذي لتطبيق "شارك" خلال ٣ شهور منذ إطلاقه في ديسمبر الماضي.





وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التطبيق الذي أطلقته الوزارة يعد أول تطبيق إلكتروني تفاعلي موضحة أنه يهدف إلى توعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية متابعه أنه يسمح للمواطنين ولأول مره باقتراح مشروعات أو مبادرات ذات أولوية لهم.





وأشارت د.هالة السعيد إلي أن المعدلات تشير إلي اهتمام المواطنين بالمشاركة عبر التطبيق واستخدامه لطرح آرائهم موضحة أنه لن يكون آخر تطبيق تطرحه الوزارة لتشجيع المشاركة المجتمعية.





كما أكدت وزيرة التخطيط إيمان الوزارة بضرورة ادخال الاستخدامات التكنولوجية في كل المجالات واللجوء إلي التحول الرقمي، موضحة أن الوزارة تعمل على التحديث والتطوير المستمر لتطبيق "شارك"، ليصل عدد مؤشرات قياس الأداء منذ إطلاقه علي مدار ٣ شهور إلي حوالي 250 مؤشر، تغطي أهداف التنمية المستدامة الـ 17، كما وصل إجمالي عدد المشروعات المنشورة على التطبيق حوالي 480 مشروعًا تتضمن 277 مشروع جاري، 173 مشروع تم الإنتهاء منه بالكامل .

ومن جانبه أشار د/ جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه قد تم البدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير التطبيق، والتي سيتم من خلالها مراعاة كافة ملاحظات المواطنين من خلال المرحلة الأولى.





وأوضح حلمي أن الوزارة قامت بوضع، آلية محددة لاستقبال مقترحات المواطنين الخاصة بالمشروعات والمبادرات على تطبيق "شارك"، فخلال 5 أيام عمل، تبدأ باستقبال المقترحات، وتحديد الأفكار القابلة للتنفيذ، ثم دراستها من قبل القطاعات النوعية بوزارة التخطيط، يلي ذلك إرسالها إلى الوزارات المعنية للدراسة، وبحيث يتم تنفيذ أية مشروعات ذات جدوى من النواحِ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية متابعًا أنه منذ إطلاق التطبيق في ديسمبر الماضي، تلقت وزارة التخطيط نحو 51 مشروع مقترح من مستخدمي التطبيق، منها 20 مشروع قابل للدراسة والتنفيذ.





وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه بعد مرور 3 أشهر من إطلاق تطبيق شارك، فقد حظي بنسبة مشاركة كبيرة واهتمام من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد تقييمات التطبيق على منصة "أندرويد"، 230 تقييم، بمتوسط 4.6 نجمة من أصل خمس نجمات بمعدل 92% ، كما بلغ عدد التعليقات 73 تعليقًا، بنسبة 32% من إجمالي المقيمين.





وشهد التطبيق وفقًا لتقرير الوزارة إشادة كبيرة مو المواطنين حيث جاءت التقييمات بين "الرائع" و"الممتاز"، واصفين إياه بكونه منصة مهمة لتعريف المواطنين بما يتم من إنجازات على أرض الواقع.

وتضمنت أبرز المشروعات المقترحة من المواطنين، مشروع إنشاء مركز شباب في المشروع الأمريكي، بحلوان، محافظة القاهرة، تنفيذ أعمال التكسيه لترعة الخوالد - ميت يزيد، محافظة كفر الشيخ، استكمال تنفيذ محطة قطار مدينة السادات بمحافظة المنوفية، و مشروع تحلية بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم وغيرها من المشروعات المهمة.





وبلغت نسبة المشروعات المقترحة لمحافظات بعينها، وفقًا للتقرير 75% من إجمالي المشروعات المقترحة والقابلة للدراسة، وتصدرت محافظة أسيوط كافة المحافظات بنسبة 34% من المشروعات المقترحة، كما شملت المشروعات المقترحة 10 قطاعات تمثلت في قطاعات الصحة والسكان، الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشباب والرياضة، الطيران المدني، الزراعة استصلاح الأراضي، النقل، التربية والتعليم والتعليم الفني، الثقافة، التجارة والصناعة.





جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانت قد أطلقت تطبيق المحمول "شارك 2030"، في ديسمبر 2019 بهدف توعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها.