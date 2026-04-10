صعود مفاجئ.. الذهب يرتفع 10 جنيهات في التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 10-4-2026 داخل محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يرتفع

وعوض سعر جرام الذهب جزءَا من انخفاضه قبل قليل؛ ليصعد بقيمة 10 جنيهًات بعد ساعتين من بدء التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب 7200 جنيهًا .

قرار إيقاف اطلاق النار وسعر الذهب

وتنفست الأسواق العالمية الصعداء بعد سريان قرار وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8228 جنيهًا للشراء و 8171 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7542 جنيهًا للشراء و 7490 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 7200 جنيهًا للشراء و 7150 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًأ 6171 جنيهًا للشراء و 6128 جنيهُا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 57.66 ألف جنيه للشراء و 57.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4786 دولار للشراء و 4785 دولار للبيع.